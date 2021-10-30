Мусаев о Краснодаре 90-х: «Небогатое, но теплое время. Ничего не было, но ничего и не было нужно»

Бывший тренер вспомнил о Краснодаре периода 1990-х годов.

– А что такое Краснодар в 1990-х?

– Как я помню, это было небогатое время, когда у людей было много трудностей с работой, были проблемы – что одеть, обуть. Не говоря уже про футбол – когда играешь, кеды постоянно рвутся, это целая проблема. Помогали бабушки и дедушки.

В то же время это было теплое время, когда все жили дружно, могли, не знаю там, есть всю неделю жареную картошку, но это все равно теплое время, когда любой сосед мог прийти тебе на помощь – постучался в дверь: дайте сахара, масла. Или сосед что-то приготовил, принес и вас угостил.

Ничего не было особо, но ничего и не было нужно. Теплое время такое.

– А как с футболом было с детским?

– Мы, помню, арендовали поле. Зимой скидывались, покупали опилки, утрамбовывали – чтобы не было луж, слякоть чтобы не месить. Было два комплекта формы, которую мы отдали обратно тренерам, когда выпустились. Мячи были, а чтобы большое количество турниров – такого не было.

Тренеры работали, наверное, больше на энтузиазме. Как я понимаю, у них не было больших зарплат. Они и сейчас многие работают, сейчас у них более достойные условия.

Но тогда был дворовой футбол – это то, что двигало всех детей. А сейчас дворы пустые, но секции стали лучше. Но даже Йохан Кройфф говорил, что весь секрет успеха – в двором футболе, – сказал тренер .