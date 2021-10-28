Шварц после 1:4 с «Зенитом»: «Я горд командой. Были отрезки, когда мы играли первым номером»

Главный тренер «Динамо» поделился мыслями после поражения от «Зенита» (1:4) в матче 13-го тура , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– В РПЛ никому стабильно и успешно не удается прессинговать . Что для этого нужно?

– Я считаю, что мы сегодня преуспели в высоком прессинге. Были моменты, когда мы не позволяли им коротко разыгрывать, проводили много отборов.

«Зенит» – очень сильный соперник, и были отрезки, когда против него мы играли первым номером.

Я бы отметил не только прессинг. Нужно поправлять то, как мы распоряжаемся мячом после отборов. Это нужно, чтобы доминировать в таких матчах, как сегодня.

– В матче со «Спартаком» «Зенит» очень много забегал за спину защитникам соперника. Учитывая это и то, что «Динамо» – очень прессингующая команда, вы корректировали расположение защитников?

– Стоит разобрать два момента. Когда мы прессингуем, естественно, поднимается линия обороны. Но нужно понимать, что когда Барриос и Вендел получают мяч в открытых позициях, они очень часто находят передачами Азмуна. В таких случаях линия обороны должна опускаться.

Считаю, мы на это хорошо отреагировали. Я горд командой. Мы играли смело, у нас не было опасений по поводу силы команды. Нам нужно еще больше верить в себя и извлекать дивиденды из моментов, которые мы создаем.

– В РПЛ команды часто играют в закрытый футбол. – другая история, сегодня вы не отказались от своего стиля. Важно ли для развития лиги, чтобы команды чаще прессинговали и атаковали?

– Спасибо за ваши слова. Мы верим в это. Больно проигрывать, мы разочарованы результатом, но наш путь – путь развития, наверное, мы должны проходить через такие матчи. После работы над ошибками мы будем еще сильнее, – сказал Шварц.