Шварц об 1:4 от «Зенита»: «У «Динамо» была короткая неделя. Пробежали 120 километров в Кубке»

Главный тренер прокомментировал поражение от «Зенита» (1:4) в матче , передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Поздравляю Сергея Семака с победой.

В первом тайме у нас не получилось войти в игру, рано пропустили. Мы пытались играть смело, высоко, создавать моменты. Не хватало точных передач, хладнокровия.

Во втором тайме вступали в прессинг, взяли игру в свои руки. Были моменты, которые мы не реализовали, а «Зенит» это сделал, забив два быстрых мяча. Игра была сделана.

Сегодня нам противостоял очень сильный соперник.

– Насколько сложно далось сыграть в более атакующей манере, чем в прошлом году?

– Я считаю, что мы стали смелее и агрессивнее. Нам противостоял очень крепкий соперник. Нужно было использовать свои моменты.

У нас была короткая неделя. Мы играли в Кубке, пробежали 120 километров. Сегодня тоже была интенсивная игра.

По ударам нет большой разницы: у нас 15, у – 14. Но нам нужно точнее и хладнокровнее относиться к моментам.

Это вопрос развития команды, нужно верить в свои силы, о чем я сказал команде после матча.

– Плохой вход в игру – это про всю команду или только про Ордеца, который привез два момента? С чем он связан?

– Если говорить про первый пропущенный гол, то не стал бы говорить исключительно об ошибке Ордеца, а обо всей линии обороны. У нас достаточно молодая команда, возможно, потеряли концентрацию.

Во втором тайме мы оказывали давление, определенное время даже контролировали игру, играли первым номером, но не забили второй гол. Может, не хватило индивидуального мастерства.

– Как оцениваете возможности «Динамо» в этом сезоне?

– Я не забивал себе голову дальнейшим сезоном, концентрируюсь на каждодневной работе.

Это важно, чтобы выводить команду на другой уровень и доминировать в таких матчах, как сегодня, – заявил Шварц.