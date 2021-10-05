Дюков о контракте РПЛ с «Матч ТВ»: «Правильное решение. Мнение, что тендер гарантирует самую высокую цену, неверное»

Теги премьер-лига Россия телевидение РФС Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Президент РФС Александр Дюков высказался о сделке РПЛ с «Матч ТВ».

Телеканал сохранил телеправа на РПЛ на 4 года, за что лига получит 28,6 млрд рублей.

«Решение принимала лига и клубы – это их право. Рабочая группа комитета по маркетингу РФС работала в тесном контакте с рабочей группой РПЛ – имели место консультации. Мое мнение – это правильное решение.

Видел мнение и другое, в соцсетях: было правильно пойти по пути проведения тендера. Но исходя из своего богатого бизнес-опыта: устойчивое мнение, что тендер гарантирует самую высокую цену, абсолютно неверное. Знаю большое количество примеров, когда тендер приводил к тому, что компания-производитель продукта теряла.

Лига руководствовалась тем, что «Матч» – давний партнер, предложил хорошие условия. И не было уверенности, что в случае тендера «Матч» бы повторил свои условия», – сказал Дюков.

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