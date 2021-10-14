Бывший пресс-атташе «Анжи» о фанатах «Зенита»: «Питер – самый агрессивный город в этом плане. Вираж пел «Небо славян», закидывал нас файерами»

Бывший пресс-атташе «Анжи» Сергей Расулов вспомнил, в какие неприятные ситуации попадала команда в свой звездный период в .

– Как Роберто Карлос переживал историю, когда в него кинули банан?

– Очень болезненно. Это же было дважды: первый раз в Питере ему банан просто протянули. Мы еще тогда поняли, что это из ряда вон, но Роби спокойно отнесся. Хотя мы все равно сделали заявление в СМИ, отработали эту тему. А вот второй раз с броском в Самаре был очень тяжелым. Он ушел с поля со слезами на глазах, потом плакал в раздевалке. Его успокаивали, а потом после игры смогли вывести на поле. Дагестанские ребята взяли его в оборот: Лахиялов, Гаджибеков, Тагирбеков. Они посадили его на плечи, вынесли к гостевому сектору болельщиков, фаны скандировали его имя. Роби заулыбался, чуть отошел, подуспокоился. Но глаза все равно были на мокром месте. С ним и Муслимыч потом разговаривал.

– вообще тогда был под хейтом.

– Да. Но в Самаре люди проявили неуважение сами к себе. Прошло 10 лет, а мы с тобой сейчас вспоминаем город как место, где кинули банан в Роберто Карлоса. Для меня это был шок. Но нас жестко принимали во всех городах: мат, оскорбления. Мы спокойно относились к этому, потому что дагестанцы привыкли, что их не любят в России. Мне казалось, легионеров это не будет касаться, но я ошибался. Буссуфа монетами забрасывали в Химках фанаты . Я тогда был под их сектором, меня тоже активно закидывали, потому что у меня манишка фотографа была надета на форму «Анжи». В какой-то момент я собрал горсть и отнес безопаснику стадиона, сказал: «Смотрите, что творят. Почему бездействуете?». Мне ответили: «Сам виноват. Не стой здесь».

– За жизнь ни разу не боялся?

– Во время полуфинала Кубка с . Вираж, не дожидаясь концовки игры, начал закидывать нас файерами, взрывать петарды, жечь дымы, разворачивать имперские флаги, петь «Небо славян». А я находился прямо под ними, реально было страшно. Питер – самый агрессивный город в этом плане. Но у нас вообще была установка, что если мы на выезде или в Москве на базе, то в форме на улицу не выходим из соображений безопасности. Мы сами понимали, что если ты в метро зайдешь в куртке «Анжи», то тебя там и оставят, – сказал Расулов.