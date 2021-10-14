Газинский об отсутствии титулов у «Краснодара»: «Сколько лет без трофеев был «Спартак»? За 16 лет одно чемпионство»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский высказался о том, что клуб не выигрывает трофеи.

– «Краснодар» считается в России большим клубом, но за 12 лет его существования нет ни одного трофея: один выход в финал Кубка России, проигранный в 2014 году. Почему так сложилось?

– Надо понимать, что клуб у нас очень молодой. Хочется побеждать, хочется завоевывать трофеи, и, я уверен, рано или поздно «Краснодар» добьется успехов. Есть серьезная конкуренция с командами с очень долгой историей, но бывали случаи, когда и они ничего не выигрывали. Вот сколько лет без трофеев был ? За 16 лет они выиграли лишь одно чемпионство, а в девяностые клуб побеждал всех подряд.

– Какие у вас были ощущения после того проигранного финала?

– Я тогда в серии пенальти не забил, и представьте, каково было мне, человеку, который меньше года в клубе... В течение долгого времени после незабитого мяча я себе места не находил. Просто не мог в себя прийти, хоть меня и ребята, и семья поддерживали. Мне было очень тяжело психологически.

– А что бы вы предпочли – выиграть Кубок России или снова попасть в групповой этап Лиги чемпионов?

– На данный момент предпочел бы выиграть Кубок России. В Лиге чемпионов я уже играл, – сказал Газинский.

Сергей Галицкий: «Может, «Краснодар» никогда не выиграет титул. Но это не является тем, из-за чего мы не спим»