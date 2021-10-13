Игроки «Кайрата» недовольны оборонительным футболом Бердыева («Чемпионат»)

Футболисты недовольны игровой моделью главного тренера , который возглавил алматинский клуб в конце августа.

«От Бердыева ждали большего. Он играет в оборонительный футбол, игры как таковой нет.

Уже футболисты внутри команды недовольны тем, что команда играет так против аутсайдеров», — сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

После 23 туров «Кайрат» занимает в чемпионате Казахстана 3-е место, отставая от лидирующей «Астаны» на 9 очков.

В 2 играх группового этапа Лиги конференций «Кайрат» набрал 1 очко.

Ранее Бердыев возглавлял в и .