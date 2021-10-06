Ашот Хачатурянц: «Коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Ошибки носят человеческий характер»

Исполняющий обязанности президента , глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц высказался о работе российских арбитров.

– Внимание к судейству естественно. Хороший судья дает возможность игре течь. Судья – это человек, который позволяет игре раскрыться, при этом контролируя ее.

Критика судейства по больше части эмоциональна, легче всего свой проигрыш списать на судью. У нас все больше матчей проходит с высокой интенсивностью, которые прошли без судейских ошибок.

– Вы считаете это результатом вашей работы на посту главы судейского комитета?

– Я не готов себе приписывать лавры, резюмируя изменения судейства в лучшую сторону. Мне кажется, что стали более понятными правила поведения.

В кодексе собрано все то, что должно соблюдаться судьями, он очень важен. Никто не застрахован от человеческих ошибок. Важно убрать субъективный фактор.

Я вас, наверное, удивлю, но я считаю, что сегодня коррупционная составляющая в судействе РПЛ невозможна. Это исключено. Есть ошибки – они носят человеческий характер.

Есть ошибки непростительные для судьи РПЛ, за которые арбитр будет наказан и может лишиться возможности работать на матчах РПЛ.

Но эти ошибки не связаны с коррупцией – они могут быть связаны с непрофессионализмом или другими факторами – страхом, неуверенностью и так далее, – сказал Хачатурянц.