Алиссон недоволен 10-дневной изоляцией: «Власти убеждали привиться, и мы привились, но карантин остался»

Вратарь Алиссон прокомментировал решение ввести 10-дневный карантин для игроков, посетивших страны из так называемого красного списка во время паузы на матчи сборных в октябре.

«Я бы не сказал, что проблема решена. Одна проблема решена при помощи создания другой.

Мы будем представлять свою страну, это наш долг, мы гордимся этим. Для нас честь носить футболку сборной. Но для этого нам приходится осуществлять перелеты, мы находимся вдалеке от своих семей, а когда возвращаемся, то должны оставаться вдали от них еще 10 дней.

Я уважаю протоколы безопасности. Мы в АПЛ начали играть во время пика пандемии, футбол вернулся раньше других мероприятий, раньше, чем многие смогли вернуться на свои работы, потому что мы верили в эти протоколы. А теперь создается впечатление, что веры в них уже нет.

Правительство убеждало футболистов привиться, и мы привились, причем полностью и все. Но, несмотря на все сказанное, мы должны сталкиваться с карантином, возвращаясь в Англию. Мы ни в коем случае не требуем привилегий, мы лишь хотим, чтобы меры соотносились с реальным положением вещей.

Мы понимаем ситуацию, она сложная, но такие решения бессмысленны. Думаю, многие согласятся с этим», – сказал Алиссон ESPN.

Клопп об антипрививочниках: «Это как сесть за руль пьяным. Не понимаю, как вакцина ограничивает свободу. Тогда запрет на вождение в нетрезвом виде тоже ограничивает»