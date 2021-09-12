Маурицио Сарри: «Серию А с АПЛ нельзя сравнивать – они на другом уровне по качеству игроков, скоростям. Но в Италии есть идеи»

Главный тренер «Лацио» , работавший в «Челси», сравнил Серию А и .

Сарри отреагировал на слова тренера «Ромы» о росте чемпионата Италии после римского дерби, в котором команда Маурицио была сильнее (3:2).

«Я год работал в Премьер-лиге, и такие матчи там случаются довольно часто.

Увы, с АПЛ нельзя сравнивать. Прямо сейчас они на другом уровне по качеству игроков, ускорениям и ритму игры.

Но здесь я вижу чемпионат, в котором есть идеи. Возможно, во втором круге случится определенный откат, как это часто бывает в Италии», – сказал итальянец.

С орлицей на руке у фан-трибуны – так Сарри отпраздновал победу «Лацио» в римском дерби. Разделил счастье с живым маскотом