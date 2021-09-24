Шварц о 2:0 с «Рубином»: «Динамо» доминировало 75 минут. Не позволили сопернику создать моменты»

Главный тренер «Динамо» подвел итоги матча с (2:0) в 9-м туре чемпионата России.

«На протяжении 75 минут мы полностью владели инициативой, доминировали, играли агрессивно. Мы не позволили сопернику создать моменты. Я считаю, те два мяча, которые мы забили, абсолютно заслуженные.

В последние 15 минут встречи нам не хватало сил. Это можно объяснить тем, что у нас было три игры до этого. Так называемая английская неделя. Я очень доволен как игрой, так и результатом, которого мы сегодня добились», – сказал Шварц.

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