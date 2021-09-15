Леонид Слуцкий: «Зенит» доминирует в РПЛ. Матч с «Челси» не показателен в этом плане»

Главный тренер «Рубина» перед матчем с «Зенитом» ответил на вопросы журналистов.

– Я пока не готов озвучивать, кто точно не сможет сыграть, потому что шанс есть практически у всех. Сегодня Шатов уже тренировался в общей группе. Под вопросом участие в матче Зуева и .

– У Ильи Самошникова какой характер травмы?

– Контузия одной из таранных костей.

– Когда он сможет вернуться?

– Завтра.

– Вы наверняка смотрели матч с «Челси». Насколько вообще по этой игре можно готовиться или это другой стиль?

– Во-первых, я уверен, что против нас у «Зенита» не будет три центральных защитника. И уж тем более Барриос не будет играть в этой непрофильной позиции.

Естественно, при подготовке к матчу с «Зенитом» нам нужно учитывать, что они доминируют в чемпионате России. Матч с «Челси» является абсолютно не показательным в этом плане.

– В игре с «Уралом» показалось, что Дрейер доминирует в нашей лиге. Вы видите его потолок?

– Я не могу сейчас говорить про потолки. Понятно, какого он плана игрок.

Я бы не назвал это доминирующим стилем, потому что не сказать, что он вел всю игру или бесконечно участвовал в эпизодах. Но то, что он может найти момент и его реализовать – это точно есть. Остальные его качества, я думаю, нам еще предстоит увидеть.

– Будет ли считаться преимуществом большее количество дней на отдых?

– Если один день считается сумасшедшим преимуществом, то тогда да.

– Вы остались не очень довольны газоном Центрального стадиона. Спустя неделю что-то поменялось?

– Ну что ты поменяешь за неделю. Главное, чтобы оно не было хуже. Главное сохранить от дождей, которые есть. Видите, я попал в одну компанию к Гарету Бэйлу. Неплохая компашка, – сказал тренер.