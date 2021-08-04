Слуцкий о потолке зарплат в РПЛ: «Это выключит нас из мирового футбольного процесса. Его будет очень трудно ввести»

Главный тренер высказался об идее о возможном внедрении потолка зарплат в российском спорте.

«Честно говоря, я не слышал об этих предложениях и идеях. С трудом представляю себе потолок зарплат в футболе по аналогии с хоккеем. Его будет очень трудно ввести.

У нас другие условия, и введение потолка зарплат в РПЛ выключит нас из мирового футбольного процесса», – сказал Слуцкий в беседе с журналистами на форуме «Россия – спортивная держава».

Потолок зарплат для русских в РПЛ – как вам идея? Геркус предлагает платить максимум 10 млн рублей/месяц, а игрокам до 23 лет – 5 млн