На стадионе «Ман Сити» горячие напитки будут подавать в съедобных чашках из вафель ради экологии

объявил о новом формате подачи напитков на .

В этом сезоне на домашнем стадионе «Сити» горячие напитки будут подаваться в съедобных чашках. Они будут изготовлены из вафель, схожих с теми, что используются в мороженом.

Те, кто не захочет есть чашку, сможет выкинуть ее в специальный контейнер для компостирования.

Также на «Этихаде» теперь будут подавать пиво в стаканах из бумаги и картона, которые целиком будут пригодны для переработки.

Клуб объяснил изменения желанием полностью исключить не подлежащий переработке пластик в сфере обслуживания на стадионе и еще сильнее снизить свой углеродный след.