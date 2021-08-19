На стадионе «Ман Сити» горячие напитки будут подавать в съедобных чашках из вафель ради экологии

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия болельщики Этихад Стэдиум технологии Здоровье Питание Экология Футбол

«Манчестер Сити» объявил о новом формате подачи напитков на «Этихад Стэдиум».

В этом сезоне на домашнем стадионе «Сити» горячие напитки будут подаваться в съедобных чашках. Они будут изготовлены из вафель, схожих с теми, что используются в мороженом.

Те, кто не захочет есть чашку, сможет выкинуть ее в специальный контейнер для компостирования.

Также на «Этихаде» теперь будут подавать пиво в стаканах из бумаги и картона, которые целиком будут пригодны для переработки.

Клуб объяснил изменения желанием полностью исключить не подлежащий переработке пластик в сфере обслуживания на стадионе и еще сильнее снизить свой углеродный след.

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