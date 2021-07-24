Кристиан Эриксен: «Через 4-5 месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке»

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен рассказал, когда планирует вернуться на поле.
«Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке», – сказал датчанин в интервью Corriere dello Sport.
Напомним, во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце. После этого футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Сейчас он продолжает восстанавливаться.
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Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Что это такое и можно ли с ним играть в футбол?
Эриксену запретят играть в Серии А с дефибриллятором. В других лигах с этим проще