Кристиан Эриксен: «Через 4-5 месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке»

Полузащитник рассказал, когда планирует вернуться на поле.

«Через четыре-пять месяцев я снова начну играть. Со мной все в порядке», – сказал датчанин в интервью Corriere dello Sport.

Напомним, во время матча Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии у Эриксена остановилось сердце. После этого футболисту имплантировали кардиовертер-дефибриллятор. Сейчас он продолжает восстанавливаться.

«Кристиан отключился, разрядом мы вернули его к жизни». Как врачи вытащили Эриксена после остановки сердца

Эриксену установили кардиовертер-дефибриллятор. Что это такое и можно ли с ним играть в футбол?

Эриксену запретят играть в Серии А с дефибриллятором. В других лигах с этим проще