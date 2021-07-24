Витория о матче с «Бенфикой»: «Автобуса от «Спартака» не будет»

Главный тренер «Спартака» высказался о предстоящей игре с «Бенфикой» в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов, прокомментировав собственное высказывание о мотивации красно-белых словами про «нечего терять».

«Все дело в игровом духе, который будет у команд. Мы выйдем на игру, полностью уверенными в своих силах и с горящими глазами.

Мы понимаем ситуацию: впереди , это отличная возможность показать свой уровень. Мы хотим пройти, хотим играть там. Это мечта всех игроков и всех тренеров.

Сравнивая текущую историю и «Бенфики», мы понимаем, что на них давление гораздо больше. Дело в том, что в прошлом году они не вышли в групповой этап, а мы начинаем этот сезон с чистого листа. Мы дадим бой и будем биться до конца. Предъявляем сами себе самые высокие требования.

Мы являемся очень положительной командой: вы видели, сколько моментов мы создали в предыдущих матчах. Будем играть в свой футбол. Страха не будет, не будет «автобуса» в нашем исполнении», – сказал Витория.