Победа ЦСКА и гол Заболотного, поражение баскетбольной сборной США, вылет Рублева, «Спартак» хочет улучшить контракт Соболева и другие новости утра

1. ЦСКА выиграл первый матч Алексея Березуцкого на посту тренера: армейцы были сильнее «Уфы» (1:0), а победный гол в дебютной игре забил Антон Заболотный. «Краснодар» разгромил «Урал» (3:0), Тонни Вильена сделал дубль, а новичок команды Джон Кордоба забил с пенальти. «Ахмат» обыграл «Крылья Советов» (2:1) на выезде благодаря голам Уткина и Конате.

Матвей Сафонов отбил пенальти в исполнении Бикфалви, а «Уфа» в твиттере выразила недовольство судейством (да, без «ку-ку» не обошлось).

2. Женская сборная России взяла серебро в командных соревнованиях по стрельбе из лука на Олимпиаде в Токио. Две медали у российских рапиристок: Инна Дериглазова завоевала серебро, а Лариса Коробейникова – бронзу. Кроме того, Татьяна Минина завоевала серебро в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 57 кг.

3. «Спартак» ведет с Александром Соболевым переговоры о новом контракте. Красно-белые намерены увеличить отступные за форварда с 20 до 30 млн евро.

4. «Вашингтон» планирует подписать новый контракт с Александром Овечкиным до открытия рынка свободных агентов 28 июля. Пишут, что соглашение будет на 4 сезона с зарплатой около 10 млн долларов в год.

5. Баскетбольная сборная США потерпела первое поражение на Олимпиадах с 2004 года. Американцы уступили Франции (76:83), хотя вели «+8» после двух четвертей.

6. На олимпийском футбольном турнире хет-трик и голевая передача 35-летнего Жиньяка принесли Франции победу над ЮАР – 4:3, Германия обыграла Саудовскую Аравию – 3:2, а Южная Корея разнесла Румынию – 4:0.

7. Трансферные новости. Полузащитник «Валенсии» Гонсалу Гедеш не заинтересован в переходе в «Зенит», его не привлекает даже высокая зарплата. «МЮ» и «Реал» близки к договоренности по Варану, за защитника заплатят 45-55 млн евро. Кроме того, «Юнайтед», возможно, попробует подписать Сауля летом за 45 млн фунтов.

8. Для Андрея Рублева Олимпиада не сложилась: российский теннисист уступил Кеи Нисикори в первом круге. Ранее в паре с Хачановым он проиграл Радживу Раму и Фрэнсису Тиафу из США. Карен Хачанов в одиночном разряде обыграл Йошихито Нишиоку.

Екатерина Александрова отыграла сет и брейк в решающем у Элизы Мертенс, Елена Веснина прошла Алену Остапенко, а Вероника Кудерметова уступила Гарбинье Мугурусе.

9. «Ман Сити» мог завысить доход от спонсора в сезоне-2011/12. Это нарушение ФФП.

10. Олимпийская чемпионка Барселоны-1992, участница восьми Олимпиад Оксана Чусовитина завершила карьеру.

11. Зарплата Джанлуиджи Доннаруммы в «ПСЖ» – 7 млн евро в год, а не 12. «Милан» предлагал ему 8 млн евро.

12. Александр Кокорин заработал пенальти и попал в перекладину в матче с «Фолиньо» из 4-й лиги. Влахович забил 7 голов.

Цитаты дня.

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