РПЛ о матчах без болельщиков: «Лига и клубы не получают информацию заблаговременно. Надеемся, Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей»

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РПЛ выступила с заявлением о ситуации с ограничением допуска зрителей на матчи из-за коронавируса.

«22 июля на основании постановления главного санитарного врача России и требования управления Роспотребнадзора по Ростовской области было принято решение о проведении первого матча сезона-2021/22 «Ростов»«Динамо» без зрителей.

В связи с эпидемиологической ситуацией порядок допуска зрителей на другие матчи тура также определяют региональные управления Роспотребнадзора.

К сожалению, РПЛ и клубы не получают от Роспотребнадзора всю информацию заблаговременно, несмотря на официальные запросы и на то, что клубы начали реализацию билетов на игры первого тура заранее.

Просим болельщиков отнестись с пониманием к этой ситуации. Стремительное распространение коронавируса вынуждает власти идти на непопулярные меры, вместе с тем выражаем надежду, что Роспотребнадзор будет учитывать вопрос комфорта зрителей и своевременно информировать лигу и клубы о своих решениях, а также подробно их разъяснять», – говорится в заявлении РПЛ.

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