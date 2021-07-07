Sports.ru ищет шоураннера видеопроектов

Sports.ru – наш флагманский проект с более, чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям следить за статистикой матчей реал-тайм и полноценно участвовать в жизни комьюнити.

Отдел видео – молодая команда внутри Sports.ru. Мы занимаемся разработкой и производством видеоконтента для ютуба и ОТТ-платформ.

Сейчас мы ищем шоураннера – человека, который сможет управлять производством новых видеопроектов.

Ключевые задачи:

Формировать команду для работы над проектом.

Поддерживать ДНК проекта: фирменный стиль, формат, отличительные черты.

Вести проект от стадии разработки до дистрибуции.

Организовывать производство видео: комплектовать съемочную команду исходя из конкретной задачи, бронировать технику и студии, доводить до команды идеи и принципиально важные детали съемки.

Считать смету проекта.

Быть связующим звеном в организации постпродакшна видео: контролировать передачу исходников монтажеру проекта, доносить требования до монтажера, следить за дедлайнами.

Организовывать работу дизайнеров: оформлять ТЗ по необходимой для проекта графике, обозначать сроки.

Мы ждем, что ты:

Знаком(а) со всеми этапами видеопроизводства: от формирования идей и организации производства, до постпродакшна и дистрибуции.

Хорошо понимаешь тренды русскоязычного и англоязычного спортивного ютюба.

Уверенно разбираешься в футболе и других видах спорта.

Если это про тебя, присылай резюме на video@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

Взамен мы предлагаем: