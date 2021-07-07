Sports.ru ищет шоураннера видеопроектов

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Sports.ru – наш флагманский проект с более, чем двадцатилетней историей. Это не просто главное медиа о спорте на русском языке, это технологическая платформа с десятками тысяч RPS, позволяющая пользователям следить за статистикой матчей реал-тайм и полноценно участвовать в жизни комьюнити.

Отдел видео – молодая команда внутри Sports.ru. Мы занимаемся разработкой и производством видеоконтента для ютуба и ОТТ-платформ. 

Сейчас мы ищем шоураннера – человека, который сможет управлять производством новых видеопроектов. 

Ключевые задачи:

  • Формировать команду для работы над проектом.
  • Поддерживать ДНК проекта: фирменный стиль, формат, отличительные черты.
  • Вести проект от стадии разработки до дистрибуции.
  • Организовывать производство видео: комплектовать съемочную команду исходя из конкретной задачи, бронировать технику и студии, доводить до команды идеи и принципиально важные детали съемки.
  • Считать смету проекта.
  • Быть связующим звеном в организации постпродакшна видео: контролировать передачу исходников монтажеру проекта, доносить требования до монтажера, следить за дедлайнами.
  • Организовывать работу дизайнеров: оформлять ТЗ по необходимой для проекта графике, обозначать сроки.

Мы ждем, что ты:

  • Знаком(а) со всеми этапами видеопроизводства: от формирования идей и организации производства, до постпродакшна и дистрибуции.
  • Хорошо понимаешь тренды русскоязычного и англоязычного спортивного ютюба.
  • Уверенно разбираешься в футболе и других видах спорта.

Если это про тебя, присылай резюме на video@sports.ru и не забудь указать название вакансии.

Взамен мы предлагаем:

  • Официальное трудоустройство и «белую» заработную плату; лояльный подход в оформлении отпусков и больничных.
  • Просторный офис в центре Москвы (м. Новокузнецкая/Третьяковская); возможность работать как в офисе, так и полностью удаленно, либо совмещать эти два варианта.
  • ДМС со стоматологией с первого рабочего дня.
  • Корпоративные футбол, волейбол и баскетбол.
  • Компенсацию обучения английскому языку, абонемента в фитнес-зал и/или профильных курсов.
  • Интересные задачи, работу со сложным и крутым продуктом, которым ты будешь гордиться.

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