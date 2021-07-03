Жозе Моуринью: «В «МЮ» я выиграл три трофея, и это восприняли как катастрофу. То, что считается катастрофой для меня – успех для остальных»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью серия А Италия Тоттенхэм Футбол

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал, в чем он изменился после отъезда из Серии А в 2010 году.

«Я тренер «Ромы», не хочу быть кем-то другим. Здесь много дел, я занимаюсь этим 24 часа в сутки, кроме нескольких часов, когда мне нужно спать.

Сейчас у меня больше опыта, поэтому я крепче эмоционально, но я всегда буду защищать свой клуб.

В «Манчестер Юнайтед» я выиграл три трофея, и это восприняли как катастрофу. В «Тоттенхэме» я дошел до финала Кубка, в котором мне не дали принять участие, и это восприняли как катастрофу.

То, что в моем случае считается катастрофой, для остальных считается большим успехом», – заявил португалец.

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