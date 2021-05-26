«Лига Ставок» стала генеральным партнером Gambit Esports и AS Monaco Gambit

Киберспортивный клуб Gambit Esports и киберспортивное направление ФК «Монако» рады объявить о начале сотрудничества с букмекерской компанией «Лига Ставок. В рамках данного сотрудничества «Лига Ставок» становится генеральным партнером составов Gambit Esports в CS:GO и AS Monaco Gambit по Dota 2.

Фанатов Гамбит ждет большое количество интересных активаций и спецпроектов, которые будут организованы под эгидой «Лига Ставок». Одним из таких проектов станет масштабный конкурс, победитель которого выиграет полностью оплаченную поездку в Монако и получит возможность посетить легендарный стадион футбольного клуба княжества – Луи II.

– «Лига Ставок» – пожалуй, самый сильный бренд среди букмекерских компаний России. Мы рады, что партнером Гамбит станет такая стабильная и надежная компания. Вместе мы продолжим наш путь к новым вершинам и трофеям, – заявил Константин Пикинер, спортивный директор Gambit Esports.

– Мы рады приветствовать «Лигу Ставок» в качестве Генерального партнера нашей совместной команды AS Monaco Gambit. Это спонсорство еще сильнее связывает нас с Gambit Esports, а также доказывает эффективность нашего сотрудничества, – отметил Олег Петров, Генеральный директор ФК «Монако».

– Мы рады стать частью мирового киберспортивного сообщества. Это очень важное и значимое событие для компании, так как это наш первый шаг в спонсорстве киберспортивной команды. Мы постоянно стремимся к новым вершинам, участию в инновационных проектах и коллаборациях. Gambit Esports (CS:GO) и AS Monaco Gambit (Dota 2) – два успешных и перспективных состава команды. Мы гордимся тем, что заходим на территорию киберспорта в партнерстве с такими сильными игроками, и верим в наш общий успех, – добавил Юрий Красовский, Президент букмекерской компании «Лигу Ставок».