«Милан» пробил 19 пенальти в Серии А и превзошел рекорд 70-летней давности

обыгрывает «Аталанту» (1:0, перерыв) в 38-м туре Серии А.

На 40-й минуте главный арбитр Маурицио Мариани назначил пенальти в ворота бергамасков за фол защитника на защитнике Тео Эрнандесе.

Хавбек Франк Кессиэ поразил ворота соперника с одиннадцатиметровой отметки.

«Милан» исполнял пенальти в 19-й раз в этом сезоне и побил рекорд турнира, установленный им же в сезоне-1950/51. Также до отметки в 18 пробитых пенальти в прошлом сезоне добирался «Лацио».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.