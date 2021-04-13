Почеттино о матчах с «Сити»: «ПСЖ» играл в меньшинстве 40 минут из 180. Это огромное преимущество для соперника»

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Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино после вылета из Лиги чемпионов посетовал на удаления своих игроков.

В ответном полуфинале с «Ман Сити» (0:2) красную карточку получил Анхель Ди Мария, в первом (1:2) – Идрисса Гуйе.

«Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Таков футбол, но мы продолжали сражаться, оставались в игре.

Сегодня был не наш день. То же можно сказать и про тот день, когда мы играли первый матч в Париже», – сказал Почеттино.

В «ПСЖ» говорят, что Куйперс оскорблял игроков. Французы психовали весь матч

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