Почеттино о матчах с «Сити»: «ПСЖ» играл в меньшинстве 40 минут из 180. Это огромное преимущество для соперника»

Главный тренер после вылета из чемпионов посетовал на удаления своих игроков.

В ответном полуфинале с «Ман Сити» (0:2) красную карточку получил Анхель Ди Мария, в первом (1:2) – Идрисса Гуйе.

«Из 180 минут мы минут 40-45 играли в меньшинстве. Это огромное преимущество для соперника. Таков футбол, но мы продолжали сражаться, оставались в игре.

Сегодня был не наш день. То же можно сказать и про тот день, когда мы играли первый матч в Париже», – сказал Почеттино.

В «ПСЖ» говорят, что Куйперс оскорблял игроков. Французы психовали весь матч