Тедеско о Соболеве: «Без Левандовского «Бавария» будет выглядеть иначе. То же касается и Саши»

Главный тренер после игры с (3:2) прокомментировал игру форварда , сделавшего дубль.

– Соболев – лучший снайпер весенней части чемпионата. Изменилось ли что-то в его игре с осени? Какое влияние оказал Промес?

– Промес – очень качественный игрок, он часто принимает правильные решения и полезен своими действиями не только для Соболева, но и для остальных игроков нашей команды.

Что касается Александра, то он был хорошим игроком, является им и будет еще лучше. Он молодой, постоянно работает над собой и старается в чем-то прибавить. В последнее время он начал лучше работать корпусом при контроле мяча.

В этом сезоне Саша пропустил много игр, кажется, около десяти. Без него мы тоже взяли какие-то очки, но любой команде нужен подобный ключевой нападающий. Можно справиться без него, но это будет не так опасно.

Взять ту же «Баварию» – без Левандовского они будут иначе выглядеть. То же касается и Соболева, – отметил Тедеско.

«Спартак» наконец-то победил в Ростове – впервые с 2013-го. На автогол Маслова и неловкость Айртона ответили дублем Соболева