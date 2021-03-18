Россия не выходит в плей-офф молодежного Евро с 1998 года

Молодежная сборная России проиграла Дании (0:3) в матче 3-го тура группового раунда Евро-2021 (U21).

Команда Михаила Галактионова не смогла выйти в четвертьфинал, заняв третье место в группе. В плей-офф пробились датчане и французы.

Российская сборная не играла в плей-офф молодежного Евро с 1998 года. Тогда команда вышла в четвертьфинал, где уступила Испании (0:1).

Стоит отметить, что с 1998 года российская молодежка лишь дважды выходила в финальную часть первенства Европы, но в обоих случаях (в 2013-м и в 2021-м) завершала выступление на групповом этапе.

Молодежка разочаровала: получили 0:3 в решающем матче. Дания порвала нашу оборону и все решила за полторы минуты