За Дайка, который интересен «Спартаку», требуют 20 млн долларов

Стало известно, какую сумму хочет получить за нападающего , выступающего за «Барнсли» на правах аренды.

Футболиста, которым интересуется «Спартак», оценивают примерно в 20 млн долларов. Несколько дней назад «Орландо Сити» отклонил предложение одного из клубов АПЛ, который был готов купить Дайка за 10 млн долларов, пишет As со ссылкой на BBC.

В этом сезоне Дайк забил 3 мяча в 10 матчах за «Барнсли» во всех турнирах. Полную статистику игрока, которого вызывали в сборную США, можно изучить здесь.

«Спартаку» интересен 20-летний американский форвард Дайк. Он весит 100 кг при росте 188 см