За Дайка, который интересен «Спартаку», требуют 20 млн долларов

Стало известно, какую сумму «Орландо Сити» хочет получить за нападающего Дэрила Дайка, выступающего за «Барнсли» на правах аренды.
Футболиста, которым интересуется «Спартак», оценивают примерно в 20 млн долларов. Несколько дней назад «Орландо Сити» отклонил предложение одного из клубов АПЛ, который был готов купить Дайка за 10 млн долларов, пишет As со ссылкой на BBC.
В этом сезоне Дайк забил 3 мяча в 10 матчах за «Барнсли» во всех турнирах. Полную статистику игрока, которого вызывали в сборную США, можно изучить здесь.
«Спартаку» интересен 20-летний американский форвард Дайк. Он весит 100 кг при росте 188 см