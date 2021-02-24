Андрей Талалаев: «Представляю, как непросто сейчас руководству «Ахмата». Оно у нас очень грозное»

Главный тренер прокомментировал поражение от в матче 21-го тура (0:2).

«Все знают о том, какой у нас сейчас календарь. Из пяти игр мы проведем четыре матча с теми командами, которые борются за самые высокие места в чемпионате. Главное – это преодолеть этот трудный момент.

Сейчас и футболистам тяжело, и тренерскому штабу. Представляю, насколько непросто сейчас нашему руководству, тем более что оно у нас очень грозное», – сказал Талалаев в эфире канала «Матч Премьер».

«Ахмат» потерпел второе поражение подряд в чемпионате, а серия без побед команды составляет уже семь игр.