Пике пропустит около трех недель из-за травмы. С «ПСЖ» он, скорее всего, не сыграет

Защитник «Барселоны» получил травму во вчерашнем матче 1/2 финала Кубка Испании против «Севильи» (2:0, 3:0 – после овертайма).

Каталонский клуб сегодня сообщил, что защитник повредил внутреннюю коллатеральную связку правого колена. По информации As, Пике пропустит около трех недель.

Это означает, что он наверняка не сыграет в Лиге чемпионов против (1:4 – первая игра) в Париже 10 марта, также маловероятно его участие в матчах с «Осасуной», «Уэской» и «Сосьедадом».

На данный момент в распоряжении «Барсы» есть три центральных защитника – Клеман Лангле, Самюэль Умтити и Оскар Мингеса.

Напомним, по ходу вчерашнего матча Пике почувствовал дискомфорт, однако врачи осмотрели колено и разрешили футболисту продолжить игру. После матча Пике хромал.

Жерар на 94-й минуте забил гол, позволивший «Барсе» сравнять счет по сумме двух матчей и перевести игру в дополнительное время, а затем и выйти в финал Кубка.

Ранее 34-летний каталонец пропустил почти 3 месяца из-за травмы колена. Статистику футболиста можно изучить здесь.

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