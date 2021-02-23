Осечка «Зенита» и победа «Локо», успех Большунова, «Барса», «Сити» и «Бавария» в порядке, ЦСКА взял Кубок Континента, Валиева выиграла короткую и другие новости утра

1. В субботних матчах РПЛ «Зенит» потерял очки с «Ростовом» (2:2), «Локомотив» победил ЦСКА (2:0) в дерби. «Сочи» выиграл 5-й матч подряд, разгромив «Арсенал» (4:0), а победный гол Глушакова помог «Химкам» обыграть «Уфу» (2:1).

Как себя проявили арбитры? Павел Кукуян после ВАР назначил пенальти в ворота «Локо» за игру Рыбчинского рукой, но Влашич пробил выше ворот. Валерий Карпин остался недоволен штрафным, который «Зенит» разыграл без свистка, хотя Алексей Матюнин показал желтую карточку. Разбираем этот момент (спойлер: кажется, возмущение Карпина справедливо).

«Зенит» оторвался от ЦСКА на 5 очков, «Сочи» закончил день на 3-м месте.

2. Российский лыжник Александр Большунов выиграл скиатлон на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Йохауг и Карлссон, несмотря на падения, взяли золото и серебро в женском скиатлоне, Татьяна Сорина финишировала 8-й.

3. КХЛ. ЦСКА обыграл «Ак Барс» и выиграл Кубок Континента, «Локомотив» победил «Салават», «Магнитка» уступила «Трактору».

Окончательно определились пары первого раунда плей-офф: СКА сыграет с минским «Динамо» в плей-офф КХЛ, «Салават» – с «Трактором», «Локомотив» – с «Йокеритом».

Шипачев стал лучшим бомбардиром сезона КХЛ во второй раз подряд. В топ-10 только двое россиян. Яшкин – первый в списке лучших снайперов сезона с 38 голами. Он побил рекорд Мальцева в «Динамо». Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд получили приз «Лучшая тройка». Они забили 63 гола.

4. Фигуристка Камила Валиева выиграла короткую программу в Финале Кубка России, Туктамышева – 3-я, Косторная – 6-я.

У мужчин короткую программу выиграл Евгений Семененко, Мозалев – 2-й, Игнатов – 7-й, Алиев – 9-й.

5. «Барселона» благодаря 1+1 от Месси обыграла «Севилью» (2:0). Она идет 2-й в Ла Лиге по итогам дня. Остальные результаты субботы – тут.

6. «Ювентус» не смог победить «Верону» (1:1) 24-м туре Серии А, несмотря на гол Роналду. Таким образом, «Юве» выиграл лишь 1 из 5 последних матчей. У Криштиану 47 голов в 47 последних матча чемпионата Италии, но со штрафных он продолжает уничтожать стенки.

7. «Ман Сити» выиграл 20 матчей подряд. Голы Стоунза и Диаша помогли победить «Вест Хэм». Другие результаты дня – здесь.

8. НХЛ. Первые с марта 2018 года очки Евгения Свечникова в НХЛ помогли «Детройту» обыграть «Чикаго», Капризов забил очередной гол в ворота «Лос-Анджелеса» и помог «Миннесоте» выиграть, в дуэли финалистов Кубка Стэнли «Тампа» всухую разгромила «Даллас» и другие результаты.

9. ЭСК единогласно признала верным пенальти «Спартаку» в матче Кубка против «Динамо».

10. «Бавария» забила 5 мячей «Кельну», «Штутгарт» – «Шальке», «Лейпциг» вырвал победу у гладбахской «Боруссии», проигрывая 0:2 к 57-й минуте. Все результаты – тут.

11. Большунов и Ретивых, Ступак и Непряева выступят за сборную России в командном спринте на ЧМ-2021. Устюгов отказался бежать командный спринт и завершил выступления в Оберстдорфе. Причина – травма ноги.

12. НБА. Лидер Востока «Филадельфия» потерпела поражение в овертайме от «Кливленда» и другие результаты.

13. «Тромсе» и другие норвежские клубы призвали к бойкоту ЧМ в Катаре из-за смертей рабочих: «Эта система – современное рабство».

14. Бокс. Чемпион WBC и WBA в суперсреднем весе Сауль Альварес нокаутировал Авни Йылдырыма и защитил титулы.

15. Пишут, что Лео Месси более открыт к тому, чтобы остаться в «Барсе», чем раньше. Ему не нравятся слухи о «ПСЖ».

16. Томасу Тухелю в «Челси» выделят более 250 млн евро на летние трансферы. Роман Абрамович дал добро.

17. UFC Fight Night 186. Сирил Ган победил Жаирзиньо Розенструйка единогласным решением судей, Крылов проиграл Анкалаеву и другие результаты.

Цитаты дня.

Леброн о словах Златана про политику: «Никогда не буду заниматься одним лишь спортом. Понимаю, как силен мой голос»

Мигел Велозу: «Роналду – как Джордан, он легенда. Криштиану станет лучшим бомбардиром в истории футбола»

Александр Большунов: «На финишном спуске скиатлона появились слезы: понимал, что вот она победа»

Евгений Плющенко: «Косторная остается в игре, семь баллов вполне отыгрываются. Сможет ли она откатать – вот вопрос»

Виктор Гончаренко: «Локо» мало что создал в атаке, кроме 2 моментов. Реакция ЦСКА на 0:2 понравилась»