Василий Уткин: «Зенит» приближается к формулировке «помойка звезд». Это уже не кризис идей, а их полное отсутствие»

Журналист Василий Уткин поделился мыслями после вылета из Бетсити Кубка России от (1:2).

«Зенит» – это удивительная команда, в которой никак не может появиться ничего нового. Я очень хорошо понимаю, что «Зенит» играл без нескольких ведущих игроков.

Все равно «Зенит» сильнее «Арсенала». Все равно игра проходит в идеальных условиях «Газпром-Арены», этой замечательной конфорки, на ней всегда тепло. И в итоге «Зенит» не может показать ничего.

Уже и предсезонка была полноценная, и даже Малком бывал здоров, и все равно нет ничего кроме того, чтобы в штрафной что-то придумал Дзюба.

В концовке матча «Зенит» пытался забить хотя бы один гол. На поле, в штрафной одновременно находились Ерохин, Крапухин и Дзюба. Все за 190 сантиметров, как я понимаю.

Может, задача была в том, чтобы Ерохин и Крапухин взяли Дзюбу и подбросили его вместе очень высоко? Или кто-нибудь взял Дзюбу на плечи? Тогда, может быть, Дзюба выиграл бы верховую борьбу у Григалавы.

Мы говорим о команде, которая вообще больше ничего не может придумать, еще и производит впечатление очень несвежей физически. Боюсь, что это уже не кризис идей, усталости, перелетов. Боюсь, это полное отсутствие идей и соображений.

«Зенит» постепенно приближается к формулировке – знаете, так иногда называют команды, в которых много дорогих игроков, которые ничего не показывают – есть такой специальный термин «помойка звезд». Пока это еще не так, но в этом направлении происходит движение», – сказал Уткин на своем YouTube-канале.

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