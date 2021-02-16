ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв хабаровский СКА (2:0)

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ЦСКА победил хабаровский СКА в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России (2:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

ЦСКА – СКА Хабаровск 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
21 февраля, 14.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 39 Ахметов, 2:0 – 66 Влашич.
ЦСКААкинфеев, Магнуссон, Фернандес, Щенников, Дивеев, Влашич (Марадишвили, 85), Дзагоев (Обляков, 54), Сигурдссон (Чалов, 73), Ахметов, Зайнутдинов (Эджуке, 73), Шкурин (Рондон, 54).
СКА ХабаровскСугробов, Иллой-Айет, Большаков, Суслов (Георгиевский, 75), Мартусевич, Безлихотнов, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Базелюк (Назаров, 70), Брагин, Барков.
Предупреждение:
Назаров (80).
Удаление:
Брагин (52).

Статистика Кубка России

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