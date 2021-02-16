ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв хабаровский СКА (2:0)

ЦСКА победил хабаровский СКА в рамках 1/8 финала Бетсити Кубка России (2:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 21 февраля, 14.30, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Магнуссон, Фернандес, Щенников, Дивеев, Влашич (Марадишвили, 85), Дзагоев (Обляков, 54), Сигурдссон (Чалов, 73), Ахметов, Зайнутдинов (Эджуке, 73), Шкурин (Рондон, 54).
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СКА Хабаровск –
Сугробов, Иллой-Айет, Большаков, Суслов (Георгиевский, 75), Мартусевич, Безлихотнов, Колесниченко, Квеквескири (Першин, 70), Базелюк (Назаров, 70), Брагин, Барков.
- Предупреждение:
- Назаров (80).
- Удаление:
- Брагин (52).