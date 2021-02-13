Мбаппе и Холанд – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе.
В список претендентов вошли четыре футболиста.
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе сделал хет-трик в игре с «Барселоной» (4:1).
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил победный гол в матче с «РБ Лейпциг» (2:0).
На счету форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда дубль и ассист в матче с «Севильей» (3:2).
Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра в игре с «Ювентусом» (2:1) нанес два удара в створ ворот, процент точных передач – 54.
Холанд вдохновился хет-триком Мбаппе (сам признался!) и убрал «Севилью»: дубль, ассист и космические 18 голов в 13 матчах ЛЧ