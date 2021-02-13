Мбаппе и Холанд – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока первых матчей 1/8 финала чемпионов на этой неделе.

В список претендентов вошли четыре футболиста.

Форвард сделал хет-трик в игре с «Барселоной» (4:1).

Нападающий Мохамед Салах забил победный гол в матче с «РБ Лейпциг» (2:0).

На счету форварда дортмундской Эрлинга Холанда дубль и ассист в матче с «Севильей» (3:2).

Полузащитник «Порту» Сержиу Оливейра в игре с «Ювентусом» (2:1) нанес два удара в створ ворот, процент точных передач – 54.

Холанд вдохновился хет-триком Мбаппе (сам признался!) и убрал «Севилью»: дубль, ассист и космические 18 голов в 13 матчах ЛЧ