Тер Стеген – болбою на матче с «Севильей»: «Замолчи и делай свою работу. Прояви уважение»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген повздорил с болбоем во время гостевого матча Кубка Испании против «Севильи» (0:2).

Болбой, стоявший за воротами немецкого голкипера, обращался к главному судье этой игры Матеу Лаосу в первом тайме.

Тер Стеген сказал болбою: «Замолчи. Прояви уважение. Ты здесь не для того чтобы разговаривать. Ты здесь, чтобы делать свою работу».

Болбой ответил ему: «Я не прекращу говорить просто потому, что мне сказали так сделать. Я не разговариваю, я просто просил показать желтую карточку. Затыкаться я не собираюсь».

На этот инцидент обратил внимание судья Матеу Лаос. Он обратился к болбою, сказав: «Пожалуйста, сделай мне одолжение. Когда мяч улетает на трибуны, ты возвращаешь его в игру. Это твоя работа, окей?»