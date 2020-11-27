«Локомотив» настроен продать Мурило летом. Его продажу рассматривают как выгодную сделку

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«Локомотив» настроен продать защитника Мурило Серкейру летом, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.  

«Клуб не будет чинить препятствий уходу Мурило, если поступит предложение. «Локо» рассматривает его продажу как выгодную сделку», – сказал один из источников.

Второй источник подтвердил эту информацию и добавил, что летом клуб могут покинуть еще несколько важных для клуба футболистов, к которым есть интерес в Европе.

Летом, напомним, истекают сроки действия контрактов у Эдера, Владислава Игнатьева и Ведрана Чорлуки.

Ранее сообщалось, что Мурило интересен клубам Серии А и Ла Лиги. 

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