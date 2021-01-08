«Газиантеп» хочет арендовать Кутепова у «Спартака»

«Газиантеп» намерен арендовать защитника Илью Кутепова на полгода.

«Турецкий клуб играет по схеме с тремя центрбеками и срочно нуждается в игроке на эту позицию после того, как в начале января Жан-Армель Кана-Бийик получил травму колена», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

Второй источник подтвердил информацию и отметил, что «Газиантеп» намерен отправить запрос в «Спартак» по поводу аренды Кутепова в самое ближайшее время, поскольку в Турции трансферное окно закрывается уже 1 февраля.

идет на 4-м месте после 21 матча в чемпионате Турции.