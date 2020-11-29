«Спартак» ответил Sports.ru на твит о падении Златана в снег: «После баньки, да в сугроб. Илья Кутепов так же смог!»

Пресс-служба ответила на твит Sports.ru про падение форварда в снег в нижнем белье.

«После баньки, да в сугроб. Только Златан так бы смог!» – подписала редакция Sports.ru пост про шведа.

«После баньки, да в сугроб. так же смог!» – ответила пресс-служба красно-белых, разместив аналогичное видео с участием игрока «Спартака».

Ранее «Спартак» уже проводил сравнения между Кутеповым и Ибрагимовичем, отметив сходство их причесок.