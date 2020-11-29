«Спартак» ответил Sports.ru на твит о падении Златана в снег: «После баньки, да в сугроб. Илья Кутепов так же смог!»

Пресс-служба «Спартака» ответила на твит Sports.ru про падение форварда «Милана» Златана Ибрагимовича в снег в нижнем белье.
«После баньки, да в сугроб. Только Златан так бы смог!» – подписала редакция Sports.ru пост про шведа.
«После баньки, да в сугроб. Илья Кутепов так же смог!» – ответила пресс-служба красно-белых, разместив аналогичное видео с участием игрока «Спартака».
Ранее «Спартак» уже проводил сравнения между Кутеповым и Ибрагимовичем, отметив сходство их причесок.
После баньки, да в сугроб.— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 8, 2021
Илья Кутепов так же смог! 😉 https://t.co/KQdRySuMWI pic.twitter.com/YBiooWCIo7