Самюэль Жиго: «Спартак» должен каждый год бороться за победу в РПЛ. Я пришел сюда за титулами»

Защитник высказался о результатах, которые команда показала перед зимней паузой.

– Последняя игра 2020 года закончилась поражением от «Зенита», который оторвался от вас на 6 очков. Как бы вы оценили первую часть сезона?

– Мы действительно очень плохо провели этот матч. Нас очень расстроил этот результат. Они играли лучше нас. Обидно, ведь мы проиграли двум прямым конкурентам прямо перед паузой [«Сочи» и «Зениту»].

Это мотивирует нас на хорошие результаты после возобновления сезона, мы хотим остаться в группе лидеров. На индивидуальном уровне мы можем добиться большего, нужно исправить мелкие ошибки, чтобы стать лучше.

– «Спартак» чаще всех выигрывал чемпионат страны – 10 раз. Ваша цель – побороться за 11-ю победу, которая станет первой в вашей карьере?

– Я считаю, что «Спартак» должен каждый год бороться за победу в . Мы на 6 очков отстаем от . Теперь они лучше и по дополнительным показателям, ведь мы сыграли с ними вничью дома и проиграли в гостях. Можно считать, что мы проигрываем им 7 очков.

«Спартак» постарается выиграть как можно больше матчей, будем двигаться от игры к игре. Цель моей карьеры – брать титулы. Я пришел в «Спартак» за ними. Мы сделаем все, чтобы стать первыми, – сказал Жиго.