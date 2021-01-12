«Барса», «Реал» и «Бавария» интересуются Бареллой. Каталонцы хотят подписать хавбека «Интера» летом (GdS)

Теги Бавария Интер бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Николо Барелла Футбол

Полузащитник «Интера» Николо Барелла привлек внимание ряда европейских топ-клубов.

Итальянцем интересуются «Барселона», «Реал» и «Бавария», сообщает Diario Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Наибольший интерес к 23-летнему игроку проявляет каталонский клуб. «Блауграна» не планирует покупать Бареллу в это трансферное окно из-за проблем с финансами и неопределенностью с выборами президента, но намерена начать работу над подписанием игрока будущим летом или зимой 2022 года.

В 18 матчах Серии А Барелла забил 2 гола, отдал 5 результативных передач и получил 4 желтые карточки. Его статистика – здесь.

Опрос

Пирло-тренер может взять первый трофей в «Ювентусе». Справится с «Наполи»?
4976 голосов
Да
2.40 Ювентус
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает фрибет 1000 рублей за верный прогноз и ставку.
Получить 1000₽
Нет, «Наполи» сильнее
2.95 Наполи
Знаешь, кто победит?
ФОНБЕТ дает фрибет 1000 рублей за верный прогноз и ставку.
Получить 1000₽

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья