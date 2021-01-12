«Барса», «Реал» и «Бавария» интересуются Бареллой. Каталонцы хотят подписать хавбека «Интера» летом (GdS)

Полузащитник привлек внимание ряда европейских топ-клубов.

Итальянцем интересуются , и , сообщает Diario Sport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Наибольший интерес к 23-летнему игроку проявляет каталонский клуб. «Блауграна» не планирует покупать Бареллу в это трансферное окно из-за проблем с финансами и неопределенностью с выборами президента, но намерена начать работу над подписанием игрока будущим летом или зимой 2022 года.

В 18 матчах Серии А Барелла забил 2 гола, отдал 5 результативных передач и получил 4 желтые карточки. Его статистика – здесь.