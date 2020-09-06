Джейми Каррагер: «Ливерпуль» и «МЮ» – два самых больших и успешных клуба Англии. Это не изменится и через 20-30 лет»

Бывший защитник «Ливерпуля» высказался о противостоянии между «красными» и .

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» – два самых успешных клуба в английском футболе. Уверен, это не изменится и через 20-30 лет. Это два самых больших клуба в этой стране, и это никогда не поменяется. У меня нет сомнений в этом.

Интересно, что в периоды, когда эти клубы доминировали на протяжении 15 лет или около того, другая команда никогда не бросала вызов. В 70-е и 80-е, когда «Ливерпуль» доминировал, был «Ноттингем Форест», в середине 80-х – «Эвертон», «Арсенал» Джорджа Грэма, а когда «Манчестер Юнайтед» был на вершине, то с ним боролись «Блэкберн», «Арсенал» Арсена Венгера и «Челси».

«Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» не шли ноздря в ноздрю, по-настоящему борясь за титул, уже 30-40 лет. Если оценить нынешнюю ситуацию, то «Ливерпуль» – действующий чемпион, они боролись с «Манчестер Сити» последнюю пару лет. Было бы здорово увидеть, как два самых больших клуба Англии борются друг с другом за титул на протяжении нескольких лет кряду.

Соперничество между и «Манчестер Юнайтед» очень принципиально. Это всегда будет так и никогда не уйдет. Иногда это даже больше чем просто противостояние, между болельщиками возникают неприятности, но я верю, что оба этих клуба обладают огромным уважением друг к другу.

В каком-то смысле мы должны гордиться тем, что два клуба из рабочих городов, с севера страны воспринимаются как одни из главных клубов мира. Между ними есть завистливое уважение друг к другу после того, что оба клуба сделали для футбола в этой стране и Европе.

Между этими командами много сходств, и это создало соперничество. Для английского футбола тот факт, что два крупнейших клуба страны сражаются за титул, – только на пользу», – сказал Каррагер.

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграют 17 января. Начало матча – в 19:30 по московскому времени. «МЮ» лидирует в таблице, опережая «красных» на три очка.