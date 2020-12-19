🔵«Челси» играет с «Сити» в главном матче дня! Для вас – беспроигрышная ставка 1000 рублей👌

В одном из важнейших матчей начала года «Челси» сыграет с «Манчестер Сити» в Лондоне.

Хозяева «Стэмфорд Бридж» забуксовали в декабре. У них лишь одна победа в последних пяти матчах в Премьер-лиге. Во встрече с «Манчестер Сити» «Челси» не будет фаворитом. «Фонбет» предлагает поставить на победу лондонцев с коэффициентом 3,10.

«Ман Сити» пока идет в середине таблицы, но в плане потерянных очков лишь чуть-чуть отстает от лидирующего «Ливерпуля». Команде Гвардиолы нужна победа, и «Фонбет» предлагает поставить на такой исход с коэффициентом 2,30.

Сегодняшний матч может получиться непредсказуемым. Вам точно пригодится беспроигрышная ставка – 1000 рублей! Это подарок от «Фонбет» – нужно лишь зарегистрироваться с промокодом NEW и пройти идентификацию.