Полузащитник высказался о главном тренере .

– Когда вы играли в «Зените», могли назвать при всех Семака, допустим, Серегой, как во времена совместной игры в полузащите чемпионского «Рубина»?

– Он для меня и тогда, и сейчас Сергей. А я для него Кристиан. Он мой друг, мой тренер и мой партнер. Как тренер на поле Семак всегда мог на меня накричать. «Ты можешь лучше!», «Давай туда», «Давай сюда». И он имеет на это полное право. Там мы – игрок и тренер. А потом уходим с поля и из раздевалки – и мы друзья.

– Чем Семак в роли тренера отличается от себя в роли игрока и капитана?

– Каким он был, таким и остался. Для Семака как футболиста дисциплина была на первом месте. Он всегда на сто процентов отдавался в игре и так же относится к ней сейчас, когда на поле выходят другие.

Да, чемпионов не получилась такой, как он хотел, но с «Зенитом» Семак два раза выиграл чемпионат России и лидирует сейчас. А ЛЧ – очень тяжелый турнир. Одна ошибка – гол. Ни про одного тренера вы не скажете, что вот он придет – и «Зенит» выиграет Лигу чемпионов, – сказал Нобоа.