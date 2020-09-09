Райола о Златане: «Он легко может играть еще 5 лет. Потом, возможно, станет президентом УЕФА, чтобы изменить футбол»

Теги Милан Златан Ибрагимович МЛС серия А Италия УЕФА Мино Райола Футбол

Известный агент Мино Райола поделился мнением о продолжительности карьеры 39-летнего форварда «Милана» Златана Ибрагимовича

«За свою карьеру я видел много игроков, которые уже устали, находясь в том же возрасте, что и Златан. Мне было почти жалко, что они продолжают играть. Я никогда не видел в нем такой усталости. Я считаю, что он легко может играть еще пять лет.

Я жалею, что привез его в МЛС, это было пустой тратой времени. Уверен, что в будущем он будет играть важную роль в футболе. Возможно, станет президентом УЕФА, чтобы изменить игру.

У нас прекрасные отношения, мы с ним как родственники. Где Златан – там всегда приключения», – рассказал Райола. 

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья