Криштиану Роналду: «Трижды забивая на «Камп Ноу», заслуживаешь 1-е место в группе ЛЧ, несомненно»

Нападающий высказался после победы над «Барселоной» (3:0) в 6-м туре группового этапа чемпионов.

Чтобы занять первое место в группе, итальянскому клубу было необходимо выигрывать с большим перевесом, поскольку в первой встрече «Ювентус» уступил со счетом 0:2.

«Это была почти невыполнимая миссия. Ключом к ее реализации должно было стать сильное начало. После первых 20 минут игры мы уже вели со счетом 2:0. Тогда мы по-настоящему поверили, что способны на это.

Эта победа станет для нас источником уверенности. Нам нужно было выиграть в таком стиле у сильного клуба».

О пенальти, назначенном после контакта с

«Я не могу что-то сказать, так как еще не видел повтор. Иногда назначают неочевидные пенальти, но я не хочу вступать в полемику, потому что арбитрам всегда сложно.

Когда ты трижды забиваешь на , то, без сомнений, заслуживаешь первое место в группе», – сказал Роналду в интервью Movistar.

Против «Барсы» Роналду был хорош даже в защите: на 82-й минуте отобрал мяч у Месси, не дав тому выйти на Буффона