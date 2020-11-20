«Ахмат» о решении ЭСК по игре с «Зенитом»: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел»

«Ахмат» отреагировал на заявление Экспертно-судейской комиссии , которая признала ошибочным решение назначить пенальти в ворота в матче 15-го тура (2:2).

Напомним, защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков попал нападающему Владимиру Ильину локтем по лицу. Карасев обратился к ВАР и назначил 11-метровый удар. ЭСК признала это решение ошибочным.

«Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел», – написала пресс-служба «Ахмата», опубликовав фото Ильина.