«Ахмат» о решении ЭСК по игре с «Зенитом»: «Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел»

Теги Зенит премьер-лига Россия РФС судьи Ахмат Сергей Карасев Дмитрий Чистяков Владимир Ильин ЭСК РФС Футбол

«Ахмат» отреагировал на заявление Экспертно-судейской комиссии РФС, которая признала ошибочным решение Сергея Карасева назначить пенальти в ворота «Зенита» в матче 15-го тура РПЛ (2:2).

Напомним, защитник сине-бело-голубых Дмитрий Чистяков попал нападающему «Ахмата» Владимиру Ильину локтем по лицу. Карасев обратился к ВАР и назначил 11-метровый удар. ЭСК признала это решение ошибочным.

«Некоторые считают, что пенальти не было. Но синяк у Ильина и на пятый день не сошел», – написала пресс-служба «Ахмата», опубликовав фото Ильина.

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