Александр Тихонов про ЛЧ: «Если наш клуб наберет очки, это будет второе 9 мая. Наш футбол – позор национального спорта»

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Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением в преддверии матчей российских команд в Лиге чемпионов.

«Если кто-нибудь из наших команд наберет очки, это будет второе 9 мая для всей страны. Мы видим, какой сейчас футбол в нашей стране.

Как можно было проиграть Сербии, размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Если завтра продуем – не будет ничего удивительного. Наш футбол – позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует», – сказал Тихонов.

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