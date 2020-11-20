Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением в преддверии матчей российских команд в .

«Если кто-нибудь из наших команд наберет очки, это будет второе 9 мая для всей страны. Мы видим, какой сейчас футбол в нашей стране.

Как можно было проиграть , размером с Московскую область, пропустив целых 5 мячей? Этому нет никаких оправданий. Если завтра продуем – не будет ничего удивительного. Наш футбол – позор всего национального спорта. Футболистам нужна критика, а никто их не критикует», – сказал Тихонов.