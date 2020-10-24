Фердинанд про «МЮ»: «Не было никаких переговоров с Почеттино. СМИ не уважают Сульшера»

Бывший защитник высказался относительно слухов о смене тренера в клубе.

«Честно говоря, СМИ начали проявлять неуважение к Сульшеру. Люди уже расхваливают Почеттино.

Я узнал из действительно очень хорошего источника, что не было никаких переговоров [с Почеттино], что руководство не проявило бы неуважения к Сульшеру в такой манере. Я чувствую, что об этом нужно говорить.

Мы все можем сказать, что что-то могло бы быть лучше, это часть игры. Но говорить, что с кем-то уже вели переговоры, и он неизбежно придет в клуб, когда это неправда... Думаю, что это неуместно.

Сульшер находится на своем посту, и его команда научилась всегда добывать результат», – сказал Фердинанд на своем ютуб-канале.

«МЮ» обращался к представителям Почеттино, но руководство пока не хочет расставаться с Сульшером