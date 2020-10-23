Хоакин о Кумане: «Не нанял бы его даже в качестве обслуживающего персонала»

Полузащитник поделился воспоминаниями о совместной работе с тренером Роналдом Куманом в «Валенсии» в сезоне-2007/08.

«Это был действительно неприятный опыт . То, что там произошло, ранит. Если бы я был президентом, не стал бы нанимать Кумана даже в качестве обслуживающего персонала.

Мне было очень плохо, я перевернул эту страницу. Мы все высказали друг другу, это длилось недолго. Я не собираюсь здороваться с ним. Я не злой человек. Те, кто знаком со мной, знают это», – сообщил Хоакин.

«Барса» набрала 8 очков после 6 игр Ла Лиги впервые за 18 лет. Тогда тренером был ван Гал