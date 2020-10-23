«Краснодар» пропустил 7 голов за два последних матча дома: 3 от «Спартака» и 4 от «Челси»

«Краснодар» на своем стадионе проиграл «Челси» (0:4) во 2-м туре группового этапа .

За последние два матча во всех турнирах команда пропустила 7 голов. В предыдущем туре чемпионата России «Краснодар» дома проиграл со счетом 1:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Челси».

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