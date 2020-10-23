«Краснодар» пропустил 7 голов за два последних матча дома: 3 от «Спартака» и 4 от «Челси»

Теги Спартак Челси премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» на своем стадионе проиграл «Челси» (0:4) во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

За последние два матча во всех турнирах команда Мурада Мусаева пропустила 7 голов. В предыдущем туре чемпионата России «Краснодар» дома проиграл «Спартаку» со счетом 1:3.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Челси».

«Краснодару» больно: влетели «Челси» из-за ошибки Сафонова, странного пенальти и дикой усталости

Промах Жоржиньо с «Краснодаром» – исторический! Он изводит киперов паузой и забивает почти всегда

Опрос

«Ювентус» и «Барселона» выиграли первые матчи в группе. Кто победит в Турине?
29874 голосa
«Ювентус»
2.65 Ювентус
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
Ничья
3.50 Лига чемпионов УЕФА
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽
«Барселона»
2.65 Барселона
Уверены в своем выборе?
Зарегистрируйтесь и получите беспроигрышную ставку.
Получить 500₽

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья