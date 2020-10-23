Малафеев о зарплате в «Зените» в 1999-м: «1500 долларов в месяц. Не космос, но нормально»

Бывший вратарь рассказал о том, сколько зарабатывал в начале карьеры в петербургском клубе.

– Сейчас включу Юру Дудя. Сколько в 1999 году зарабатывал игрок «Зенита»?

– Я, например? Полторы тысячи долларов в месяц.

– В 1999-м это неплохо, нет?

– В принципе нормально. Не то чтобы космос, но нормально, – сказал Малафеев.

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