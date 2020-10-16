Федун о бое Хабиба на арене «Спартака»: «Он получит 50 000 верных болельщиков. Событие могло бы стать одним из самых ярких в истории российского спорта»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал решение бойца UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после защиты титула чемпиона в легком весе в бою с Джастином Гейджи.
«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой!
Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара.
Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру. Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на «Открытие Арене», где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков.
Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!» – сказал Федун.
Весь мир говорит об уходе Хабиба и поздравляет его с победой. Требуют для него первого места в рейтинге и уважают желание быть с семьей
«Спартак» смотрел бой Хабиба в раздевалке на арене «Краснодара»