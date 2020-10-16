Федун о бое Хабиба на арене «Спартака»: «Он получит 50 000 верных болельщиков. Событие могло бы стать одним из самых ярких в истории российского спорта»

Владелец прокомментировал решение бойца UFC Хабиба Нурмагомедова завершить карьеру после защиты титула чемпиона в легком весе в бою с Джастином Гейджи.

«Поздравляю Хабиба Нурмагомедова с очередной безоговорочной победой и выдающейся спортивной карьерой!

Хабиб стал легендой смешанных единоборств с миллионами поклонников по всему миру. Из-за боя вчера наши ребята даже попросили отложить вылет из Краснодара.

Я уважаю и понимаю решение Хабиба завершить карьеру. Однако в случае, если наш боец его изменит, то предлагаю провести бой на , где он получит лучшую поддержку 50 000 верных болельщиков.

Это событие могло бы стать одним из самых ярких не только в истории UFC, но и всего российского спорта, ведь Хабиб ни разу не дрался дома!» – сказал Федун.

Весь мир говорит об уходе Хабиба и поздравляет его с победой. Требуют для него первого места в рейтинге и уважают желание быть с семьей

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